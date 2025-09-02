Англія

Контракт із воротарем розрахований до 2030 року, передбачені додаткові бонуси.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про трансфер бельгійського воротаря Жана Ламменса з Антверпена.

За даними BBC, англійський клуб заплатив 21 мільйон євро, а також погодив виплату додаткових бонусів. Контракт із гравцем укладено до літа 2030 року.

24-річний Ламменс провів 64 матчі за Антверпен, а в минулому сезоні став лідером чемпіонату за кількістю сухих матчів. Також він має досвід виступів за національну збірну Бельгії.

Раніше українець Бауманн змінив Манчестер Юнайтед на Норвіч Сіті.