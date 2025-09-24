Англія

"Червоні" перемогли завдяки пізньому голу.

У матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги Ліверпуль на Енфілді здолав Саутгемптон із рахунком 2:1.

Рахунок відкрив Ісак на 43-й хвилині, що стало для нього дебютним голом, проте гості зуміли зрівняти – Чарльз відзначився на 76-й хвилині.

Перемогу "червоним" приніс Екітіке, який на 85-й хвилині забив другий м’яч. Але вже за хвилину нападник отримав другу жовту картку та залишив команду в меншості.

Попри напружену кінцівку, господарі втримали переможний результат.

Ліверпуль – Саутгемптон 2:1

Голи: Ісак 43, Екітіке 85 – Чарльз 76

Ліверпуль: Марадашвілі – Фрімпонг, Леоні (Керкез 81), Гомес, Робертсон – Ендо, Джонс (Бредлі 57) – К’єза, Ніоні, Нгумоха (Деннс 75) – Ісак (Екітіке 46)

Саутгемптон: Маккарті – Єлерт (Феллоуз 88), Едвардс (Стюарт 88), Нейтан Вуд, Кварші, Меннінг – Армстронг, Даунс, Яндер (Чарльз 51), Шієнза (Робінсон 62) – Арчер (Даунс 51)

Попередження: Екітіке 53, 86, Арчер 45, Меннінг 90+2

Вилучення: Екітіке 86 (друга жовта)