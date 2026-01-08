Англія

Вболівальники Манчестер Юнайтед обурені діями Кайла Волкера.

Матч 20-го туру АПЛ між Бернлі та Манчестер Юнайтед, який завершився нічиєю 2:2, не обійшовся без гучного скандалу.

Фанати червоних дияволів масово висловлюють невдоволення суддівством, акцентуючи увагу на епізоді за участю зіркового захисника кларетових Кайла Волкера.

На 77-й хвилині поєдинку камери зафіксували момент, коли колишній гравець Манчестер Сіті, а нині футболіст Бернлі, наступив правою ногою на задню поверхню стегна Патріка Доргу. При цьому м'яча поруч не було.

Волкер одразу вибачився перед суперником, і данець прийняв вибачення, що, ймовірно, врятувало 35-річного англійця від червоної картки на полі. Однак VAR у ситуацію не втрутився, що й викликало хвилю гніву.

У соціальних мережах прихильники Юнайтед називають цей вчинок огидним та навмисним, вимагаючи від FA розслідування. "Що ви робите з цим фолом Волкера? Це було навмисно і жорстоко проти молодого гравця!", — пишуть користувачі в мережі X (Twitter).

Інші зазначають: "Хтось отримує вилучення за те, що потягнув за волосся, а тут наступають на ногу і це залишається безкарним. Суддівство на найгіршому рівні".

Варто зазначити, що це не єдиний епізод, який розізлив гостей. Юнайтед також не зарахували гол Лісандро Мартінеса через те, що Волкер зазнав фолу у боротьбі.

В.О. головного тренера манкуніанців Даррен Флетчер після гри висловив своє розчарування результатом, зазначивши, що команда створила достатньо моментів для перемоги, а дубль Беньяміна Шешка став єдиною світлою плямою вечора.