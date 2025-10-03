Англія

Керманич Ньюкасла прокоментував вражаючий старт новачка.

Німецький нападник Нік Вольтемаде цього літа за 75 млн євро перейшов із складу Штутгарта до англійського Ньюкасла на тлі продажу шведського форварда Александера Ісака до Ліверпуля.

23-річний виконавець уже встиг провести шість матчів у новому клубі (338 хвилин) і забити три м’ячі.

Такі показники результативності не могли залишитись без уваги головного тренера "сорок" Едді Гау.

"Він дуже добре вміє вести м'яч крізь щільну оборону суперників. Найголовніше, що його товариші по команді вже почали розуміти його гру. Вони справді довіряють йому з м'ячем.

Нік справді чудовий хлопець, він дуже позитивний. Він постійно сміється разом зі своїми товаришами по команді. Він вже почувається як удома, що абсолютно необхідно для його успіху на полі", — заявив англійський фахівець.

У минулому сезоні на рахунку Вольтемаде 17 голів та три асисти за 33 матчі.