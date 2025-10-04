Англія

Нападник досі не дебютував за Ньюкасл і пропустить щонайменше вісім тижнів.

Нападник Ньюкасл Юнайтед Йоан Вісса зазнав ускладнень у відновленні після травми коліна, повідомив журналіст Sky Sports Кіт Дауні.

Спочатку очікувалося, що 29-річний нападник пропустить 4-5 тижнів, однак після консультації зі спеціалістом термін відновлення подовжено до восьми тижнів.

Таким чином, Вісса зможе повернутися лише на початку листопада — на матчі проти Вест Гема або Брентфорда, свого колишнього клубу.

Футболіст досі не встиг провести жодного поєдинку чи навіть повноцінного тренування за Ньюкасл з моменту свого переходу. Його багатостраждальний трансфер із Брентфорда, як повідомлялося, відбувся менш ніж за 30 секунд до дедлайну — "сороки" заплатили 55 млн фунтів стерлінгів.