Англія

Драматична реєстрація угоди врятувала трансфер за 55 мільйонів фунтів.

Ньюкасл встиг зареєструвати трансфер півзахисника Йоана Вісса менш ніж за 30 секунд до завершення літнього трансферного вікна, повідомляє Sky Sports.

Під час підписання угоди з’ясувалося, що футболіст не встиг заповнити одну з форм, що змусило представників клубу терміново шукати його та завершити документи. У підсумку документи надіслали в останній момент, зберігши угоду на суму 55 мільйонів фунтів.

Ця ситуація стала справжньою драмою для "сорок", адже затримка могла зірвати трансфер. Раніше Ньюкасл продав Александера Ісака до Ліверпуля за 125 мільйонів фунтів, що робить літнє вікно клубу одним із найактивніших на ринку.