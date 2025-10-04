Англія

"Каноніри" обіграли Вест Гем із рахунком 2:0 та тимчасово очолили турнірну таблицю.

У суботніх поєдинках 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону 2025/26 відбулися дві яскраві перемоги: Арсенал переграв Вест Хем із рахунком 2:0, а Манчестер Юнайтед здолав Сандерленд з тим же рахунком.

Арсенал провів впевнену гру на своєму полі, хоча й міг пропускати вже на першій хвилині, коли Фюллькруг замикав подачу з кутового. Помилка голкіпера Арсеналу дозволила супернику створити загрозу, але м’яч пройшов над воротами. Протягом поєдинку "каноніри" володіли перевагою як за контролем м’яча (понад 70%), так і за кількістю ударів по воротах – 20 проти 3 у гостей.

Перший гол відкрив рахунок на 38-й хвилині: Езе завдав сильного удару з правого флангу штрафного майданчика, голкіпер Вест Хема парирував, але Райс встиг добити м’яч у ворота. На 67-й хвилині арбітр призначив пенальті після того, як Діуф збив Тімбера у штрафному майданчику, і Сака реалізував 11-метровий удар.

Арсенал втратили Едегора вже в третьому матчі поспіль через травму, що викликає занепокоєння. Попри це, команда довела поєдинок до перемоги і тимчасово очолила турнірну таблицю, випереджаючи Ліверпуль на один заліковий бал. Ліверпулю доведеться перемагати Челсі, щоб повернути собі перше місце.

Арсенал - Вест Гем 2:0

Голи: Райс, 38, Сака, 67 (пен)

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 75) — Едегор (Субіменді, 30), Райс (Мартінеллі, 79), Езе (Меріно, 79) — Сака, Йокерес, Троссар (Нванері, 75)

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака (Вокер-Пітерс, 79), Мавропанос, Кілман, Малік Діуф — Магасса (Поттс, 61) — Боуен, Фернандеш, Пакета, Саммервілл — Фюллькруг (Маршалл, 61)

Попередження: Саммервілл, Пакета

Манчестер Юнайтед у паралельному поєдинку показав солідну гру і заслужено здобув перемогу. Гості мали кілька небезпечних моментів, однак не змогли їх реалізувати.

Перший гол забив Маунт вже на 8-й хвилині, отримавши відмінний пас і потужно пробивши по воротах. Другий м’яч у ворота Сандерленда на 31-й хвилині забив Шешко, скориставшись рикошетом після ауту.

Гості могли скоротити відставання, але новачок МЮ – воротар Ламменс – надійно зіграв у кількох ключових моментах, а арбітр не призначив пенальті після перегляду відеоповтору у сумнівній ситуації з Шешко.

Після перерви гра заспокоїлася, і "червоні дияволи" довели матч до впевненої перемоги, піднявшись у топ-8 АПЛ і зрівнявшись за очками з Манчестер Сіті.

Манчестер Юнайтед — Сандерленд 2:0

Голи: Маунт, 9, Шешко, 31

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Йоро (Магвайр, 85), де Лігт, Шоу — Діалло, Каземіро (Угарте, 85), Фернандеш, Дало (Доргу, 64) — Мбемо (Мейну, 77), Маунт (Кунья, 65) — Шешко

Сандерленд: Руфс — Г'юм (Гертрейда, 79), Мукіеле, Альдерете, Масуаку (Маєнда, 58) — Джака, Садікі — Траоре (Броббі, 58), Ле Фе, Адінгра (Баллард, 37) — Іcідор (Тальбі, 58)

Попередження: Каземіро — Садікі, Траоре, Джака