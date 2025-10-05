Англія

Наставник Ліверпуля підсумував поразку від Челсі, відзначивши прогрес команди у другому таймі та необхідність працювати ще наполегливіше.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував поразку своєї команди від Челсі (1:2) у матчі сьомого туру АПЛ, підкресливши, що його підопічні володіли перевагою після перерви.

"На полі були дві дуже хороші команди. На жаль для нас, у єдиному небезпечному моменті в першому таймі суперник влучив у дев’ятку. Ми створили три хороші нагоди, але загалом гра виглядала рівною.

Ми дуже добре розпочали другий тайм, і нічого дивного не було в тому, що ми зрівняли рахунок. У останні 15 хвилин гра йшла від воріт до воріт, моменти мали і ми, і вони. У підсумку пропустили на останній хвилині.

Домінуючою командою були ми, але в кінцівці могли забити обидві сторони — обидві багато разів входили у штрафний майданчик. Зараз деталі складаються не на нашу користь, тому потрібно працювати ще старанніше, щоб не залежати від таких моментів. Челсі та Кристал Пелес — це суперники, які ставлять перед тобою багато запитань", — сказав Слот.

Поразка від Челсі стала для Ліверпуля третьою поспіль у всіх турнірах.