Команда Арне Слота програла в третьому матчі поспіль.
04 жовтня 2025, 21:29
Ліверпуль:
Челсі — Ліверпуль 2:1
Голи: Кайседо, 14, Естеван, 90+6 — Гакпо, 63
Челсі: Санчес — Гюсто, Ачімпонг (Гато, 68), Бадьяшиль (Лавія, 55), Кукурелья — Джеймс, Кайседо — Нету (Естеван, 75), Е. Фернандес, Гарначо (Гіттенс, 75) — Жуан Педро (Гію, 75).
Мамардашвілі — Бредлі (Вірц, 46), Конате (Джонс, 56), ван Дейк, Керкез (Робертсон, 55) — Гравенберх, Мак Аллістер (Ендо, 86) — Салах, Собослаї, Гакпо — Ісак (Екітіке, 74).
Попередження: Бредлі, Собослаї