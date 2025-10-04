Англія

Команда Арне Слота втратила очки в матчі з Челсі та продовжила неприємну серію перед зустріччю з Манчестер Юнайтед.

Ліверпуль продовжив невдалу серію, поступившись у третьому матчі поспіль. У сьомому турі англійської Прем’єр-ліги команда Арне Слота програла Челсі з рахунком 1:2, пропустивши вирішальний м’яч уже в доданий час.

Перед цим мерсисайдці зазнали поразок від Галатасарая в Лізі Європи (0:1) та Кристал Пелес у чемпіонаті (1:2).

Останній раз подібна серія траплялася з Ліверпулем ще навесні 2023 року, коли команда також програвала три матчі поспіль.

Наступний поєдинок червоні проведуть 19 жовтня — суперником стане Манчестер Юнайтед.