Англія

Півзахисник Тоттенгема прокоментував повернення до збірної.

Португальський опорний півзахисник Жуан Палінья рік тому переходив із лондонського Тоттенгема до мюнхенської Баварії за 51 млн євро та планувався в якості основного футболіста команди Венсана Компані.

Однак низка травм мали серйозний вплив на ігровий час 30-річного футболіста, і тому нову кампанію він розпочав уже в лавах лондонського Тоттенгема на правах оренди.

На новому місці гравець провів уже 11 матчів та забив три голи, через що знову отримав виклик до лав своєї національної збірної на жовтневі матчі.

Цю подію Жуан прокоментував у останньому інтерв’ю:

"Минулий сезон був для мене важким, особливо через травму та втрачені можливості в Баварії, і це мало свої наслідки — зламало мою кар'єру в цьому клубі.

Зараз я маю максимально використати цей момент і спробувати скористатись тими можливостями, які в мене є.

Сподіваюсь, що я дійсно заслужив на цей виклик до збірної своєю грою останнім часом. Я хочу грати так, як завжди, і я буду готовий, якщо тренеру знадобляться мої послуги", — заявив португальський виконавець.

Нагадаємо, що Тоттенгем планує викуп Паліньї після завершення орендної угоди.