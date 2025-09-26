Англія

Лондонський клуб планує заплатити Баварії 27 мільйонів фунтів за півзахисника.

Тоттенгем найближчим часом має намір розпочати переговори з Баварією щодо повноцінного трансферу Жоау Паліньї, повідомляє Talksport.

У клубі задоволені грою 30-річного півзахисника, який перебуває в команді на правах оренди, і планують закріпити його контракт на постійній основі. Сума потенційної угоди становитиме 27 мільйонів фунтів. Ініціатором трансферу виступає головний тренер шпор Томас Франк.

Палінья приєднався до лондонців улітку й уже провів вісім матчів, у яких відзначився двома забитими м’ячами. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється у 30 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що американський консорціум готовий заплатити рекордні 5,1 млрд євро за Тоттенхем.