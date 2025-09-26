Лондонський клуб планує заплатити Баварії 27 мільйонів фунтів за півзахисника.
Жоау Палінья, getty images
26 вересня 2025, 11:44
Тоттенгем найближчим часом має намір розпочати переговори з Баварією щодо повноцінного трансферу Жоау Паліньї, повідомляє Talksport.
У клубі задоволені грою 30-річного півзахисника, який перебуває в команді на правах оренди, і планують закріпити його контракт на постійній основі. Сума потенційної угоди становитиме 27 мільйонів фунтів. Ініціатором трансферу виступає головний тренер шпор Томас Франк.
Палінья приєднався до лондонців улітку й уже провів вісім матчів, у яких відзначився двома забитими м’ячами. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість оцінюється у 30 мільйонів євро.
Раніше стало відомо, що американський консорціум готовий заплатити рекордні 5,1 млрд євро за Тоттенхем.