Англія

Недавнє врегулювання суперечки щодо угод між афілійованими сторонами може вказати на завершення багаторічної саги.

Представники англійської Прем'єр-ліги та інших клубів готуються до оголошення рішення у гучній справі Манчестер Сіті щодо порушення фінансових правих, яку в футбольних колах називають "115" або "129/130".

За інформацією The Independent, вердикт від незалежної комісії очікують вже цього місяця. Справа, що налічує понад сотню порушень фінансових правил з боку "містян", висіла над клубом значно довше, ніж передбачалося спочатку.

Важливим контекстом для майбутнього рішення стало недавнє досягнення мирової угоди між Сіті та Прем'єр-лігою в окремій справі щодо угод між афілійованими (асоційованими) сторонами (APT) та оцінки справедливої ​​ринкової вартості (FMV).

Це врегулювання, про яке оголосили на початку вересня, розглядається всередині ліги як знакове досягнення, оскільки воно зберігає ключові фінансові обмеження для майбутнього.

Справа щодо APT стосувалася побоювань інших клубів, що державна власність дозволяє обходити фінансові правила через угоди з компаніями, пов'язаними з власниками. Нові правила APT, які тепер вважаються закріпленими, мають запобігати різкому зростанню фінансових можливостей клубів з державною підтримкою, одним із яких є Ман Сіті (емірат Абу-Дабі, ОАЕ).

Незважаючи на тісний часовий проміжок між двома справами, вони залишаються повністю незалежними одна від одної. Юристи з Clifford Chance, які представляють інтереси Манчестер Сіті, продовжують роботу над основним списком звинувачень окремо від юридичної команди клубу.

Триваюча невизначеність навколо справи вже вплинула на прийняття рішень у Прем'єр-лізі, зокрема сповільнивши обговорення майбутніх фінансових правил. Деякі компанії навіть відклали потенційні угоди з Сіті через затягнутий процес. Проте досягнення компромісу у справі щодо APT дозволило знизити напругу та уникнути потенційного хаосу в регулюванні.

Нагадаємо, що перші слухання розпочалися восени 2024 року та завершились у грудні того ж року. Тоді ж стало відомо, що Манчестер Сіті звинувачують саме у 130 порушеннях правил ФФП замість 115, тому через плутанину з певними правилами довелось зробити виправлення.