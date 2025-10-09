Англія

Півзахисник отримав ушкодження ще в матчі з Евертоном і пропустить до п’яти тижнів.

Півзахисник Астон Вілли Юрі Тілеманс вибув орієнтовно на п’ять тижнів через травму литкового м’яза. Про це повідомляє The Athletic.

28-річний бельгієць зазнав ушкодження ще 13 вересня у матчі проти Евертона (0:0), після чого не з’являвся на полі в жодному з наступних шести поєдинків команди. Медичне обстеження виявило м’язову травму, яка потребує більш тривалого відновлення, ніж очікувалося спочатку.

Цього сезону Астон Вілла вже зіткнулася з серйозними кадровими проблемами у центрі поля. Окрім Тілеманса, через травми пропускали матчі Амаду Онана та Бубакар Камара, які мали проблеми із задньою поверхнею стегна.

Минулого року бельгієць провів 53 поєдинки у всіх турнірах. Загалом у футболці Астон Вілли він зіграв 103 матчі, забивши 8 голів і зробивши 18 результативних передач з моменту переходу з Лестера у червні 2023 року на правах вільного агента.