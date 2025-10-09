Англія

Співвласник МЮ вірить у португальського фахівця.

Співвласник Манчестер Юнайтед сер Джим Реткліфф висловився про головного тренера манкуніанської команди Рубена Аморіма. Його слова наводить The Times.

"У Аморіма був не найкращий минулий сезон. За три роки Рубен повинен показати, що він чудовий тренер. Саме на цьому терміні і зупинився б: три роки, адже у футболі неможливо внести зміни за один вечір.

Пам'ятаю, як у перші два роки були заклики відправити у відставку сера Алекса Фергюсона. Подивіться на Артету в Арсеналі: у перші два роки він пережив непростий період. Потрібно набратися терпіння і звернути увагу на результати в довгостроковій перспективі.

Іноді не розумію пресу. Вони хочуть миттєвого результату, думають, що це працює як вимикач. Ну, знаєте: натискаєш на нього, а вже завтра все чудово. Не можна керувати таким клубом, як Манчестер Юнайтед, спираючись на занадто швидкі рішення, зроблені на догоду журналісту, який щотижня реагує на все", — сказав Реткліфф.

