Англія

Англійський клуб планує підписати Семеньйо наступного літа.

Вінгер Борнмута Антуан Семеньйо продовжує залишатися в списках Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє CaughtOffside.

За даними джерела, "червоні дияволи" проявляють великий інтерес до 25-річного нападника, на якого вони накинули око під час літнього трансферного вікна. Зазначається, що клуб спробує придбати Семеньйо наступного літа, оскільки Рубен Аморім і керівництво Манчестер Юнайтед високо оцінюють футболіста.

У поточному сезоні Семеньйо забив шість голів і віддав три результативні передачі в семи матчах англійської Прем’єр-ліги.

