Туркі щось знає.
TURKI ALALSHIKH, getty images
11 жовтня 2025, 10:06
Міністр Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх висловився про чутки щодо продажу Манчестер Юнайтед одному з близькосхідних інвесторів.
"Мій пост про можливий продаж Манчестер Юнайтед означав одне: клуб знаходиться на просунутій стадії переговорів з новим інвестором.
Хочу уточнити: я не є цим інвестором, і він не з моєї країни. Я написав це як Вболівальник, який хотів би, щоб угода відбулася, хоча це може і не статися", — написав Туркі в Instagram.
Раніше Манчестер Юнайтед заперечив переговори щодо продажу клубу саудівським інвесторам.