Англія

Туркі щось знає.

Міністр Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх висловився про чутки щодо продажу Манчестер Юнайтед одному з близькосхідних інвесторів.

"Мій пост про можливий продаж Манчестер Юнайтед означав одне: клуб знаходиться на просунутій стадії переговорів з новим інвестором.

Хочу уточнити: я не є цим інвестором, і він не з моєї країни. Я написав це як Вболівальник, який хотів би, щоб угода відбулася, хоча це може і не статися", — написав Туркі в Instagram.

Раніше Манчестер Юнайтед заперечив переговори щодо продажу клубу саудівським інвесторам.