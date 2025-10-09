Англія

Туркі потрібно на боксі зосередитися, а не у футбол лізти.

Міністр Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх заявив, що саудівські інвесторі найближчим часом придбають Манчестер Юнайтед.

BBC Sport повідомляє, джерела в Манчестер Юнайтед спростували заяви саудівського спортивного керівника Туркі Аль аш-Шейх про те, що клуб веде переговори щодо продажу клубу новому інвестору.

Аль аш-Шейх, у якого 7,2 мільйона підписників на X написав: "Найкраща новина, яку я сьогодні почув, це те, що Манчестер Юнайтед зараз перебуває на просунутій стадії завершення угоди з продажу новому інвестору. Сподіваюся, він кращий за попередніх власників".

Кілька джерел, близьких до Юнайтед, стверджують, що це твердження не відповідає дійсності.

Очікувалося, що найближчими тижнями відбудуться переговори між Юнайтед та владою Саудівської Аравії щодо можливості проведення принаймні одного товариського матчу в середині сезону, щоб спробувати зібрати кошти за відсутності європейських змагань.

І хоча невідомо, чи хоче Юнайтед грати з клубом саудівської Про-ліги чи з аналогічним європейським гігантом, таким як Мілан, головний тренер Рубен Аморім минулого тижня сказав: "Ми повинні це зробити".

"Ми знали, що коли пропустимо Європу, нам доведеться компенсувати це за багато речей, зокрема за наших уболівальників та бюджет. Тож ми об’єднуємо всі зусилля, щоб це зробити".

У неділю Аль аш-Шейх оприлюднив останній розклад сезону в Ер-Ріяді, який не включав жодного футбольного матчу, але вважається, що одну гру можна додати, і заявив, що вартість бренду цього вражаючого списку спортивних подій тепер досягла 3,2 млрд доларів (2,39 млн фунтів стерлінгів).

Хоча наразі активних угод немає, між родиною Глейзер та Саудівською Аравією існує історія.

У 2017 році Юнайтед уклав Меморандум про взаєморозуміння з Генеральним спортивним управлінням країни (GSA).

Коли було оголошено про контракт у Юнайтед заявили, що метою є "допомога GSA у розвитку футбольної галузі, диверсифікація економіки, а клуб "надаватиме свій бізнес- та спортивний досвід клубам, спортивним органам влади та окремим особам у Саудівській Аравії".

У 2008 році Юнайтед підписав вигідний п'ятирічний спонсорський контракт із Saudi Telecom, який був продовжений ще на п'ять років у 2013 році.

Ці угоди породили спекуляції щодо викупу Саудівською Аравією акцій родини Глейзерів, але джерела в Юнайтед неодноразово применшували ці чутки, і жодної угоди не відбулося.