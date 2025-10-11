Англія

Іспанець висловився про своїх тренерів.

Іспанський півзахисник Мартін Субіменді висловився про головного тренера збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте та керманича лондонського Арсеналу Мікеля Артету. Його слова наводить The Guardian.

"Я завжди відчував, що Луїс де ла Фуенте довіряє мені, але коли ти регулярно виходиш на поле, коли можеш зробити свій внесок, ти відчуваєш себе більш залученим у все. І я це відчуваю. Часто проблема в психології у гравців, але де ла Фуенте знає підхід до кожного футболіста.

Я дивився матчі Арсеналу, і мені сподобалося все: пристрасть, молодість, ті емоції, які відчуваєш, спостерігаючи за ними. І коли Мікель Артета зателефонував мені... Якщо ви коли-небудь з ним розмовляли, ви знаєте, що він може бути дуже переконливим.

Він схиблений на футболі, схиблений на тому, щоб все тримати під контролем, намагається отримати максимум користі з кожної дрібниці. Він гранично чітко все пояснює, і його пропозиція була для мене найкращою", — заявив Субіменді.

Раніше повідомлялося, що Субіменді — найкращий гравець АПЛ за кількістю перехоплень.