Англія

Іспанський новачок Арсенала лідирує в оборонних діях.

Півзахисник Арсенала Мартін Субіменді — найкращий гравець поточного сезону англійської Прем’єр-ліги за кількістю перехоплень, повідомляє WhoScored.

Новачок "канонірів" виконав вісім перехоплень у трьох матчах чемпіонату Англії, що робить його лідером за цим показником у лізі. У липні Арсенал заплатив за 26-річного іспанця 70 мільйонів євро.

У трьох зіграних матчах хавбек ще не відзначився результативними діями, але його внесок у захист уже помітний.

13 вересня Арсенал проведе наступний матч у рамках четвертого туру АПЛ проти Ноттінгем Форест, де підопічні Мікеля Артети сподіваються продовжити свою успішну серію.