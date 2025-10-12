Англія

Італієць задоволений трофеєм.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска висловився про перемогу на Клубному чемпіонаті світу-2025. Цитує італійського фахівця сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Ми зіграли сім матчів, використовуючи сім різних схем. Намагалися щось змінити і трохи здивувати суперників, у підсумку все вийшло. У нас багато травм, але перемога того варта.

Нічого не став би змінювати, тим більше ми виграли турнір. Трофей важкий і прекрасний. Він відкривається і закривається ключем, дуже красиво.

Перемога додала цій команді, середній вік якої дуже молодий, відчуття впевненості в собі. Новий сезон, на мій погляд, ми почали добре, незважаючи на травми", – заявив Мареска.

Раніше повідомлялося, що Мареска вирішив змінити агента.