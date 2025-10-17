Англія

Бадьяшиль пропустить матчі до грудня через травму.

Центральний захисник Челсі Бенуа Бадьяшиль не зможе допомогти команді щонайменше до грудня, повідомив головний тренер "синіх" Енцо Мареска.

"У Бенуа проблеми з м’язами", — цитує наставника журналіст Фабріціо Романо. Француз уже пропустив старт сезону через схожу травму.

Після повернення 24-річний гравець зіграв лише у трьох матчах, провівши на полі 147 хвилин.

Завтра, 18 жовтня, Челсі зіграє на виїзді проти Ноттінгем Форест у рамках восьмого туру АПЛ. Початок поєдинку о 14:30.