Мексиканський захисник приєднався до шотландського клубу до кінця сезону.

Селтік офіційно оголосив про перехід правого захисника Хуліана Араухо. 24-річний футболіст приєднався до нового клубу на правах оренди з Борнмута до завершення поточного сезону.

Араухо, який має 16 матчів у складі збірної Мексики, поповнив склад команди напередодні першого матчу Селтіка у 2026 році — дербі проти Рейнджерс на Селтік Парк, що відбудеться цієї суботи. У шотландському клубі захисник виступатиме під номером 22.

Футболіст народився у Каліфорнії та розпочав професійну кар’єру в МЛС у складі Лос-Анджелес Гелаксі. У лютому 2023 року він перейшов до Барселони, після чого сезон провів в оренді в Лас-Пальмасі.

У серпні 2024 року Араухо став гравцем Борнмута, який заплатив за нього 10 мільйонів євро. Контракт захисника з англійським клубом чинний до 30 червня 2029 року.

У поточному сезоні Хуліан Араухо зіграв за Борнмут лише один матч у всіх турнірах.