21-річний японський захисник проведе другу частину сезону-2025/26 у Бундеслізі.

Тоттенгем офіційно оголосив про оренду центрального захисника Коти Такаї до Боруссії Менхенгладбах.

Як повідомляє офіційний сайт "шпор", угода розрахована до завершення сезону-2025/26.

21-річний футболіст приєднався до лондонського клубу в липні з японського Кавасакі Фронтале. Останнім часом Такай відновився після травми та вперше потрапив до заявки Тоттенгема на матч у нещодавній переможній грі Прем’єр-ліги проти Крістал Пелес (1:0).

Кота Такаї також є гравцем національної збірної Японії. Центральний оборонець має чотири матчі за свою країну, дебютувавши у вересні 2024 року в поєдинку проти Китаю, який завершився розгромною перемогою японців з рахунком 7:0.