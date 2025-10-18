Нідерландець надихався грою Роналду та ван дер Сара.
Маттейс де Лігт, Getty Images
18 жовтня 2025, 14:51
Гравець Манчестер Юнайтед Маттейс де Лігт розповів, чому з дитинства підтримував саме цей клуб.
За словами нідерландського захисника, ключовий вплив на його футбольні вподобання мали два видатних гравці — Кріштіану Роналду та Едвін ван дер Сар.
"Я завжди був уболівальником Манчестер Юнайтед. У той час, коли я ріс, у них була чудова команда. Моїми улюбленими гравцями були Кріштіану Роналду та Едвін ван дер Сар. Через них я почав стежити за клубом", — наводить слова де Лігта The Telegraph.
Таким чином, перехід до Манчестер Юнайтед став для де Лігта не просто черговим кроком у кар'єрі, а й здійсненням дитячої мрії.