Іспанія

Англієць демонструє сильну гру в столиці Каталонії.

Вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд, який наразі виступає в оренді за Барселону, висловився про свій перехід в каталонську команду. Цитує англійця Фабріціо Романо.

"Перехід до Барселони дав мені новий заряд енергії, новий стиль гри і можливість досліджувати нову країну.

Я відчуваю, що ця команда ідеально мені підходить. Я теж, у свою чергу, можу багато в чому допомогти Барселоні. Це чудовий крок у моїй кар'єрі, і я з оптимізмом дивлюся в майбутнє.

Зараз я насолоджуюся як футболом, так й загалом життям. Грати за такий великий та амбіційний клуб — це класний досвід для мене", — заявив Рашфорд.

Цього сезону Маркус Рашфорд відіграв за Барселону десять матчів, забив три голи та віддав п'ять результативних передач.