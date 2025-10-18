Англія

Португалець прагне здобути перемогу у "Північно-Західному дербі".

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про матч восьмого туру АПЛ з Ліверпулем. Цитує португальського фахівця BBC.

"Я пам'ятаю, що ми грали дуже добре в матчі з мерсисайдцями в минулому сезоні, який завершився 2:2. Тоді в кінці матчу я був засмучений.

Знаю, що це особливий матч для нашого клубу. Знаю, що вони борються за безліч титулів. Це ще одна зустріч, в якому нам потрібно довести, що ми прогресуємо. Нам потрібно бути кращими і в захисті, і в атаці. Це матч, який нам потрібно неодмінно виграти.

Коли граєш у великих клубах, потрібно перемагати в кожному матчі. Іноді нам складно виступати з такою відповідальністю. Можливо, коли від Манчестер Юнайтед не чекають перемог, футболістам легше психологічно, але нам потрібно це змінити", – сказав Аморім.

Матч між Ліверпулем та МЮ відбудеться 19-го вересня, о 18:30 за київським часом.