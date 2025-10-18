Англія

Важка доля тренерів на Олд Траффорд.

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш висловився про тиск на тренерів манкуніанського клубу. Цитує португальського півзахисника Sky Sports.

"Клуб потребує стабільності. Думаю, саме це сер Джим Реткліфф хоче донести до кожного. Іноді потрібно дивитися на картину загалом, і наша команда вірить у те, що наш тренер може допомогти клубу повернутися на своє місце.

Будь-який фахівець, який прийде сюди, буде в одному матчі від звільнення. У цьому клубі завжди так. Виграєш один матч — і здається, що ти станеш чемпіоном. Програєш один матч – і здається, що хмара над клубом висітиме вічно.

У нас є футболісти, які усвідомлюють масштаб клубу та те, як все влаштовано. Нам не потрібний весь цей галас. Нам потрібно знати, що ми робимо, чого хочемо досягти у довгостроковій перспективі та у наступному матчі. Така мета має бути у кожного гравця, тому що в цьому клубі будь-який тренер буде під тиском після поганого результату, і Аморім не є винятком. Але він добре підготовлений і знає, наскільки серйозним є цей виклик", – сказав Фернандеш.

Наступний матч МЮ проведе на Енфілд Роуд проти Ліверпуля. Гра відбудеться 19 жовтня, о 18:30 за київським часом.