На думку іспанського фахівця, ключовим питанням є те, чи зможуть англійські клуби й надалі змагатися з європейськими гігантами після можливого введення нових правил.
Хосеп Гвардіола, Getty Images
18 жовтня 2025, 15:37
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував суперечливу пропозицію щодо введення стелі зарплат в англійській Прем'єр-лізі.
Іспанський фахівець, хоч і визнає наявність позитивних та негативних сторін у будь-якому рішенні, поділяє занепокоєння, що такі обмеження можуть підірвати здатність англійських клубів конкурувати з європейськими грандами.
"Зрештою, у кожному рішенні, у кожному правилі завжди є позитив і негатив. Подивимося. Я думаю, що Прем'єр-ліга завжди буде сильною лігою.
Останнє, чого б ви хотіли, — це щоб топ-клуби Прем'єр-ліги не могли змагатися з Реалом, Барселоною, Баварією, ПСЖ — це абсурд. І якщо це станеться, АПЛ перестане бути найкращою лігою у світі", — цитує слова Гвардіоли Goal.com.
Очікується, що 20 клубів АПЛ проголосують щодо нових фінансових правил наступного місяця. Пропозиція має на меті обмежити витрати топклубів, прив'язавши їх до доходів найменш заможних команд ліги.