Англія

На думку іспанського фахівця, ключовим питанням є те, чи зможуть англійські клуби й надалі змагатися з європейськими гігантами після можливого введення нових правил.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував суперечливу пропозицію щодо введення стелі зарплат в англійській Прем'єр-лізі.

Іспанський фахівець, хоч і визнає наявність позитивних та негативних сторін у будь-якому рішенні, поділяє занепокоєння, що такі обмеження можуть підірвати здатність англійських клубів конкурувати з європейськими грандами.

"Зрештою, у кожному рішенні, у кожному правилі завжди є позитив і негатив. Подивимося. Я думаю, що Прем'єр-ліга завжди буде сильною лігою.

Останнє, чого б ви хотіли, — це щоб топ-клуби Прем'єр-ліги не могли змагатися з Реалом, Барселоною, Баварією, ПСЖ — це абсурд. І якщо це станеться, АПЛ перестане бути найкращою лігою у світі", — цитує слова Гвардіоли Goal.com.

​Очікується, що 20 клубів АПЛ проголосують щодо нових фінансових правил наступного місяця. Пропозиція має на меті обмежити витрати топклубів, прив'язавши їх до доходів найменш заможних команд ліги.