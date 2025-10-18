Нідерландський фахівець захищає свого підопічного.
Вірц та Слот, getty images
18 жовтня 2025, 15:53
Головний тренер англійського Ліверпуля Арне Слот висловився про виступи півзахисника команди Флоріана Вірца. Його слова наводить Sky Sports.
"Коли футболіста купують за такі гроші, люди в першу чергу дивляться на голи і передачі. Але можу сказати, що у нього вже мало бути шість або сім гольових пасів.
Подивіться на його передачі партнерам, які не привели до голів – яскравий приклад у матчі проти Челсі, коли через хвилину після виходу на заміну він зробив відмінний пас на Салаха. Мо забиває в 99 зі 100 таких випадків. Або в 98 зі 100. До цього Мо влучив у штангу в матчі проти Атлетіко, отримавши м'яч від Флоріана. Вірцу трохи не щастило з реалізацією партнерів.
В цілому нормально, що 22-річному футболістові доводиться адаптуватися в іншій країні, тим більше ми говоримо про АПЛ", – сказав Слот.
