Англія

Нідерландський фахівець захищає свого підопічного.

Головний тренер англійського Ліверпуля Арне Слот висловився про виступи півзахисника команди Флоріана Вірца. Його слова наводить Sky Sports.

"Коли футболіста купують за такі гроші, люди в першу чергу дивляться на голи і передачі. Але можу сказати, що у нього вже мало бути шість або сім гольових пасів.

Подивіться на його передачі партнерам, які не привели до голів – яскравий приклад у матчі проти Челсі, коли через хвилину після виходу на заміну він зробив відмінний пас на Салаха. Мо забиває в 99 зі 100 таких випадків. Або в 98 зі 100. До цього Мо влучив у штангу в матчі проти Атлетіко, отримавши м'яч від Флоріана. Вірцу трохи не щастило з реалізацією партнерів.

В цілому нормально, що 22-річному футболістові доводиться адаптуватися в іншій країні, тим більше ми говоримо про АПЛ", – сказав Слот.

