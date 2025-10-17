Англія

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився про матч із Манчестер Юнайтед в рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги. Цитує нідерландського фахівця Sky Sports.

"Я з нетерпінням чекаю на кожну зустріч в АПЛ, але матчів проти Манчестер Юнайтед чекаю трохи більше. Знаю, наскільки особливим є це дербі.

Ми розуміємо, що це, можливо, найпопулярніший матч у всьому світі, тому чудово бути його частиною. Ми повинні показати наш максимум.

Манчестер Юнайтед розпочав сезон краще, ніж це показує турнірна таблиця. Тому буде цікавий матч, тим більше на Енфілді.

Наші вболівальники завжди підтримували нас – задовго до мого приходу. Вони розуміють, що команда програла три матчі поспіль, і нам потрібно бути готовими, але вболівальники повинні нам допомогти, і вони це зроблять", – сказав Слот.

Матч між Ліверпулем та МЮ відбудеться 19-го вересня, о 18:30 за київським часом.