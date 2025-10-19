Англія

Напередодні "лісники" відправили у відставку Анже Постекоглу.

Колишній головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні незабаром може повернутися до тренерської роботи. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, 60-річний італієць розглядається керівництвом Ноттінгем Форест на посаду нового головного тренера. Сторони вже розпочали процес перемовин.

Нагадаємо, вчора, 18 жовтня, Ноттінгем Форест оголосив про звільнення Анже Постекоглу з посади наставника "лісників" після поразки від Челсі (0:3) у матчі АПЛ.

Зазначимо, що Роберто вже працював в АПЛ, коли очолював Манчестер Сіті з 2009 до 2013 року. Також він тренував Галатасарай, Інтер, збірні Італії та Саудівської Аравії.

Після восьми турів Ноттінгем Форест, у якому виступає українець Олександр Зінченко, набрав п'ять очок та посідає 18 місце в АПЛ.