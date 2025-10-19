Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 18 жовтня 2025 року.

Лондонський Арсенал у матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги у гостях здобув мінімальну перемогу над Фулгемом (1:0).

Єдиний та переможний м'яч був забитий у середині другого тайму, коли на 58 хвилині результативним ударом відзначився Леандро Троссар.

Завдяки цій перемозі Арсенал продовжує лідирувати в АПЛ, випереджаючи Манчестер Сіті на три бали. У "дачників" вісім балів та 14 позиція.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Фулгем — Арсенал у рамках 8-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Фулгем — Арсенал 0:1

Гол: Троссар, 58.

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен (Діоп, 42), Куенка (Траоре, 82), Сессеньйон — Берге, Керні (Бессі, 63) — Вілсон, Кінг (Сміт-Роу, 63), Івобі — Хіменес.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Магальяес, Калафіорі — Езе (Меріно, 63), Субіменді, Райс — Сака, Йокерес (Нергор, 90), Троссар (Мартінеллі, 82).