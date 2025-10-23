Англія

Німецький хавбек Ліверпуля випереджає всіх суперників за кількістю створених гольових шансів цього сезону.

За даними Opta, хавбек Ліверпуля Флоріан Вірц створює для партнерів більше гольових моментів, ніж будь-який інший футболіст в англійській Прем’єр-лізі.

У матчі Ліги чемпіонів проти Айнтрахта, який завершився перемогою мерсисайдців із рахунком 5:1, Вірц відзначився двома гольовими передачами. Раніше він також віддав асист у поєдинку за Суперкубок Англії.

Флоріан Вірц у кризі: чому в Ліверпулі зникла магія генія — і як її повернути

Попри те, що у 10 матчах поточного сезону хавбек не мав результативних дій, його вплив на гру команди залишається значним. Загалом Вірц створив 29 гольових моментів для партнерів (26 із гри), а показник очікуваних асистів становить 3.0.