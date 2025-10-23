Ліга чемпіонів

Попри розгромну перемогу над Айнтрахтом у Лізі Чемпіонів, Арне Слот повідомив про нові проблеми зі складом.

"​Мерсисайдці" здобули довгоочікувану перемогу, перервавши серію з чотирьох поразок, та розгромили у гостях Айнтрахт із рахунком 5:1. Однак ця перемога, що мала б зняти тиск з команди, була затьмарена новими кадровими проблемами.

​Головний тренер Арне Слот підтвердив, що два літніх підписання, Александер Ісак та Джеремі Фрімпонг, зазнали ушкоджень. ​Джеремі Фрімпонг був змушений залишити поле вже на 19-й хвилині гри.

У нідерландського захисника діагностовано проблему з підколінним сухожиллям – рецидив травми, яка вже турбувала його на початку сезону. За словами Слота, Фрімпонг, ймовірно, "вибув на кілька тижнів". ​

Ситуація з Александером Ісаком, рекордним придбанням клубу, також викликає занепокоєння. Шведський форвард був замінений у перерві.

"Алекс змушений був піти в перерві, тому що він відчув дискомфорт в паху", – пояснив Слот.

Тренер розповів про "складний баланс" у відновленні гравця, який пропустив тривалий час:

"Ми намагаємося обережно підводити його, і ось ми випустили його вдруге за три дні, і, на жаль, він змушений був піти. Будемо сподіватися на краще, але це непростий баланс, коли гравець так довго був відсутній".