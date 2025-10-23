Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 22 жовтня 2025 року.

Франкфуртський Айнтрахт у матчі третього туру Ліги чемпіонів УЄФА зазнав розгрому від англійського Ліверпуля на власному полі (1:5).

Команда Діно Топпмеллера таки підловила суперників на фірмовій швидкій контратаці посеред першого тайму, відкривши рахунок у грі.

Проте в подальшому ця вдала атакувальна дія на рахунку "орлів" так і залишилась єдиною, а от команда Арне Слота зуміла як власною контратакою відповісти, так і добити суперників кутовими наприкінці першого тайму й дублем асистів Флоріана Вірца в другому.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Айнтрахт Ф — Ліверпуль у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Айнтрахт Ф — Ліверпуль 1:5

Голи: Крістенсен, 26 — Екітіке, 35, ван Дейк, 39, Конате, 44, Гакпо, 66 Собослаї, 70

Айнтрахт Ф: Цеттерер — Крістенсен (Коллінз, 59), Аменда, Кох, Теате — Гетце (Узун, 64), Ларссон — Кнауфф (Скірі, 76), Доан (Шаїбі, 64), Браун — Баоя (Буркардт, 59).

Ліверпуль: Мамардашвілі — Фрімпонг (Бредлі, 19), Конате (Гомес, 75), ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Джонс, Вірц — Екітіке (Мак Аллістер, 74), Ісак (К’єза, 46), Гакпо (Салах, 73).

Попередження: Доан, Аменда