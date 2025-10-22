Команда Діно Топпмеллера в поточному розіграші визнає лише один рахунок — 1:5, і байдуже, на чию користь.
22 жовтня 2025, 23:58
Ліверпуль:
Айнтрахт Ф — Ліверпуль 1:5
Голи: Крістенсен, 26 — Екітіке, 35, ван Дейк, 39, Конате, 44, Гакпо, 66 Собослаї, 70
Айнтрахт Ф: Цеттерер — Крістенсен (Коллінз, 59), Аменда, Кох, Теате — Гетце (Узун, 64), Ларссон — Кнауфф (Скірі, 76), Доан (Шаїбі, 64), Браун — Баоя (Буркардт, 59).
Мамардашвілі — Фрімпонг (Бредлі, 19), Конате (Гомес, 75), ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Джонс, Вірц — Екітіке (Мак Аллістер, 74), Ісак (К’єза, 46), Гакпо (Салах, 73).
Попередження: Доан, Аменда