Але мюнхенці не готові платити захиснику 20 мільйонів євро за підписання, як Девісу.

Баварія та Дайо Упамекано ведуть переговори про новий контракт. Чинна угода центрального захисника з клубом спливає наприкінці поточного сезону.

Повідомляється, що мюнхенська команда майже досягла згоди з футболістом щодо базової зарплати, повідомив журналіст Крістіан Фальк.

Однак перешкодою для Баварії може стати бонус за підписання. Альфонсо Девіс після подовження договору отримав близько 20 мільйонів євро, і німецький клуб не готовий запропонувати Дайо Упамекано стільки ж.

Раніше повідомлялося, що Упамекано може влітку перейти в Реал.