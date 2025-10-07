Але мюнхенці не готові платити захиснику 20 мільйонів євро за підписання, як Девісу.
Дайо Упамекано, Getty Images
07 жовтня 2025, 13:59
Баварія та Дайо Упамекано ведуть переговори про новий контракт. Чинна угода центрального захисника з клубом спливає наприкінці поточного сезону.
Повідомляється, що мюнхенська команда майже досягла згоди з футболістом щодо базової зарплати, повідомив журналіст Крістіан Фальк.
Однак перешкодою для Баварії може стати бонус за підписання. Альфонсо Девіс після подовження договору отримав близько 20 мільйонів євро, і німецький клуб не готовий запропонувати Дайо Упамекано стільки ж.
Раніше повідомлялося, що Упамекано може влітку перейти в Реал.