Англія

Тренер Ліверпуля пояснив серію невдач.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував останні невдачі команди.

"У всіх топ-клубів більше 11 гравців. Навіть після семи перемог поспіль я відчував, що нам потрібно рости. Потім ми програли чотири матчі, три з яких — на виїзді. Це нормально при змінах у складі. Нам потрібно знайти спосіб розвиватися разом", — сказав Слот на пресконференції.

У попередньому матчі проти Айнтрахта на лаві запасних розпочинали Мохамед Салах і Алексіс Мак Аллістер.

У суботу, 25 жовтня, Ліверпуль зіграє на виїзді проти Брентфорда о 22:00 за київським часом.