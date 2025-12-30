Франція

Півзахисник ПСЖ зізнався, що саме ці легендарні хавбеки найбільше вплинули на його стиль гри.

Хавбек Парі Сен-Жермен Вітінья розповів, на яких футболістів орієнтувався у процесі свого становлення та розвитку як гравця. За словами португальця, найбільше на нього вплинули Андрес Іньєста та Лука Модрич.

Відповідаючи на запитання про приклади для наслідування, футболіст зізнався, що саме ці двоє півзахисників стали для нього орієнтиром у професії.

"Безумовно, найбільше мене надихав Іньєста. Андрес завжди був моїм головним прикладом. І, звісно, Лука Модрич. Вони завжди були моїми рольовими моделями", — сказав Вітінья.

Раніше повідомлялося, що мадридський клуб готовий розглянути придбання Вітіньї за суму близько 100 мільйонів євро у випадку можливого відходу Вінісіуса Жуніора, однак позиція ПСЖ наразі залишається незмінною.