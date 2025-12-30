Іспанія

Перехід нідерландського захисника до каталонського клубу залежить від успіхів міланців у пошуку заміни.

Барселона розглядає можливість підписання досвідченого захисника Інтера Стефана де Врея. За інформацією Mundo Deportivo, міланський клуб не заперечує проти трансферу, проте висунув чітку умову: відхід 33-річного голландця відбудеться лише за умови успішного придбання нового центрбека.

Наразі "нераззуррі" активно вивчають ринок і проявляють інтерес до Маріо Гіла з Лаціо та Таріка Мухаремовича з Сассуоло. Якщо боссам Інтера вдасться домовитися про перехід одного з цих футболістів, шлях для трансферу де Врея до Барселони буде відкрито.

Стефан де Врей виступає за Інтер з 2018 року, перейшовши з Лаціо на правах вільного агента. Його поточна трудова угода діє до літа 2026 року.

У нинішньому сезоні захисник провів за міланців 11 поєдинків, не відзначившись результативними діями.

