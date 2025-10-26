Капітан Баварії похвалив молодого Леннарта Карла, який відзначився голом у переможному матчі проти Боруссії Менхенгладбах.
Getty Images
26 жовтня 2025, 11:30
Йозуа Кімміх високо оцінив гру 17-річного вихованця академії Леннарта Карла, який вийшов на заміну та забив третій гол у ворота Боруссії Менхенгладбах (3:0).
Кімміх, який сам відкрив рахунок у тому матчі, відзначив не лише талант, але й характер молодого гравця. "Він виходить на поле і хоче показати себе, хоче бути з м'ячем. Саме його сміливість і приводить до таких дій", — цитує Кімміха видання Kicker.
Капітан Баварії також дав пораду юному таланту, закликавши його насолоджуватися цим початковим етапом кар'єри, коли ще немає великого тиску та очікувань.
"Найголовніше, щоб він продовжував викладатися на тренуваннях, що він і робить. Ми будемо за цим стежити", — додав Кімміх.