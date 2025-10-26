Німеччина

Капітан Баварії похвалив молодого Леннарта Карла, який відзначився голом у переможному матчі проти Боруссії Менхенгладбах.

Йозуа Кімміх високо оцінив гру 17-річного вихованця академії Леннарта Карла, який вийшов на заміну та забив третій гол у ворота Боруссії Менхенгладбах (3:0). ​

Кімміх, який сам відкрив рахунок у тому матчі, відзначив не лише талант, але й характер молодого гравця. ​"Він виходить на поле і хоче показати себе, хоче бути з м'ячем. Саме його сміливість і приводить до таких дій", — цитує Кімміха видання Kicker. ​

Капітан Баварії також дав пораду юному таланту, закликавши його насолоджуватися цим початковим етапом кар'єри, коли ще немає великого тиску та очікувань.

​"Найголовніше, щоб він продовжував викладатися на тренуваннях, що він і робить. Ми будемо за цим стежити", — додав Кімміх.