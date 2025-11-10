Англія

Данський чемпіон хоче підписати Еміля Крафта вже взимку.

Захисник Ньюкасла Еміль Крафт може змінити клубну прописку вже в січні — у його послугах зацікавлений Копенгаген, повідомляє Shields Gazette.

Данський чемпіон і постійний учасник Ліги чемпіонів планує здійснити "бюджетний" трансфер 31-річного шведа, контракт якого з Ньюкаслом діє до літа 2026 року.

Керівництво англійського клубу розглядає можливість продати футболіста, аби не втратити його безкоштовно наступного року.

Крафт виступає за Ньюкасл із 2019 року, коли перейшов з французького Ам'єна за 5 мільйонів фунтів. За цей час він провів 106 матчів у складі "сорок", переважно виконуючи роль ротаційного гравця.

Попри стабільне місце у заявці команди, можливість регулярної ігрової практики в Копенгагені може спонукати Крафта до переходу. Водночас сам футболіст неодноразово зазначав, що почувається "як удома" в Ньюкаслі, де оселився разом із родиною.