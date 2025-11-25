Англія

Усман Діоманде зі Спортінга — головна ціль "орлів".

Крістал Пелес готується до відходу центрального захисника Марка Геї взимку чи влітку 2026 року.

За даними Саши Тавольєрі, якщо Геї піде, клуб одразу почне роботу над трансфером захисника Спортінга Усмана Діоманде, який входить до списку цілей ще з минулого літа. 21-річний івуарієць відкритий до переходу в АПЛ.

Діоманде провів 8 матчів у всіх турнірах, отримавши 3 жовті картки. Його контракт зі Спортінгом діє до 2027 року, а вартість за Transfermarkt — 45 мільйонів євро.

Після 11 турів АПЛ Крістал Пелес має 20 очок і посідає третє місце.