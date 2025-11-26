Ліга чемпіонів

Нідерландський фахівець поділився очікуваннями від зустрічі команд у Лізі чемпіонів.

Головний тренер ПСВ Петер Бош висловився про майбутнє протистояння з Ліверпулем у рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться сьогодні, 26 листопада, в Англії. Початок зустрічі о 22:00.

Бош не поскупився на похвалу на адресу свого суперника, назвавши "червоних" одним із найбільших клубів у світі.

"Ліверпуль — це один із найбільших клубів світу, він знаходиться на одному рівні з Реалом та Барселоною. Його історія, стадіон, вболівальники — це по-справжньому великий клуб", — цитує слова нідерландського фахівця пресслужба УЄФА.

Після чотирьох зіграних турів у груповому етапі команда з Нідерландів посідає 23-є місце, маючи п'ять очок. Ліверпуль, у свою чергу, має дев'ять очок і займає восьму позицію.