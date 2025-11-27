Ліга чемпіонів

ПСВ завдав червоним нищівної поразки 1:4 на Енфілді.

Ліверпуль уперше за п’ять років програв на Енфілді у матчі основного етапу Ліги чемпіонів. У поєдинку проти ПСВ команда Арне Слота зазнала поразки з рахунком 1:4.

Попередня домашня невдача на груповій стадії турніру сталася у листопаді 2020 року, коли мерсисайдці поступилися Аталанті 0:2.

До того ж команда програла три матчі поспіль із різницею у три та більше м’ячів — вперше з 1953 року.

У наступному турі англійський Ліверпуль навідається в гості до міланського Інтера.

Ліверпуль — ПСВ 1:4 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів