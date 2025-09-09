Україна

Клуб із Бразилії хоче 20 млн за одного з головних майбутніх зірок країни.

Попри нещодавні чутки про припинення перемовин, донецький Шахтар та бразильський Греміо продовжують активні обговорення можливого трансферу 17-річного півзахисника Габріеля Мека. Про це повідомляє Bolavip Brasil.

За інформацією джерела, Греміо дійсно відхилив початкову пропозицію Шахтаря у розмірі 15 мільйонів євро. Однак клуб із Порту-Алегрі дав зрозуміти, що готовий продати свого таланта за 20 мільйонів — без бонусів чи поступок.

Це не перший випадок, коли Мек опиняється в центрі великого трансферу: ще у 2023 році його перехід до Челсі зірвався на фінальній стадії. Тоді лондонці були готові заплатити 24 мільйони євро, але угоду скасували після покращення фінансової ситуації в Греміо.

За даними джерел, сам Габріель не поспішає з переїздом до Європи. Молодий хавбек прагне спершу закріпитися у першій команді Греміо та досягти успіху на батьківщині.