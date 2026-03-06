Ліга чемпіонів

Іспанський гранд отримав фінансове покарання та умовне закриття частини трибун через скандальний інцидент на грі проти Бенфіки, який відбувся на тлі звинувачень у расизмі.

Союз європейських футбольних асоціацій наклав санкції на мадридський Реал через поведінку одного з уболівальників під час матчу-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки (2:1).

Інцидент стався 25 лютого 2026 року на стадіоні Сантьяго Бернабеу, коли телекамери зафіксували, як фанат демонструє нацистське вітання. Контрольно-етична та дисциплінарна інстанція УЄФА зобов'язала клуб виплатити штраф у розмірі 15 000 євро за расистську та дискримінаційну поведінку. Крім того, УЄФА наказав частково закрити стадіон — а саме 500 сусідніх місць на нижній південній трибуні — на наступний домашній єврокубковий матч.

Проте це покарання є умовним із випробувальним терміном на один рік. Керівництво Реала відреагувало на інцидент блискавично. У клубі повідомили, що служба безпеки ідентифікувала порушника одразу після того, як він потрапив в об'єктиви трансляції, і негайно вивела його зі стадіону.

Клуб також звернувся до свого Дисциплінарного комітету з вимогою негайно виключити цю особу з членів клубу (сосіос) та заборонити відвідування матчів пожиттєво. "Реал Мадрид засуджує будь-які жести та вирази, які розпалюють насильство й ненависть у спорті та суспільстві", — йдеться в офіційній заяві

Цей скандал став продовженням напруженого двоматчевого протистояння. Ще під час першої гри в Лісабоні зірка Реала Вінісіус Жуніор заявив, що зазнав расистських образ з боку гравця Бенфіки Джанлуки Престіанні. Останній звинувачення відкинув, але отримав тимчасову дискваліфікацію і пропустив гру в Мадриді. Сам Вінісіус продовжує залишатися головним обличчям боротьби з расизмом у футболі.

Тепер мадридський клуб, очолюваний Альваро Арбелоа, має подбати про те, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому, інакше умовне закриття трибун стане реальним. Вже 11 березня на Реал чекає надважливе протистояння в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.