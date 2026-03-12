Ліга чемпіонів

Капітан Реала прокоментував перемогу над Манчестер Сіті.

Мадридський Реал напередодні обіграв англійський Манчестер Сіті в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі.

Реал Мадрид — Манчестер Сіті 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри капітан "галактікос" Федеріко Вальверде прокоментував виступ власної команди.

"Неймовірно, про такі вечори можна тільки мріяти. Я хочу подякувати своїм товаришам по команді за довіру, тренерському штабу та вболівальникам, незважаючи на складний сезон.

Безумовно, це був особисто мій найкращий матч у сезоні, особливо в контексті голів. Мені дуже сподобалось. Давно я так не насолоджувався грою. Щасливий через перемогу команди.

Саме це я намагаюсь робити, і саме цього від мене вимагає тренер — забігати з лінії півзахисту, атакувати чужі ворота. Сьогодні у нас було набагато більше гравців, які контролювали м'яч, і тому я намагався більше атакувати вільний простір. Мої товариші по команді давали мені неймовірні паси, я їм дякую за це.

Ми багато тренували ці моменти, особливо удари від власних воріт. Суперники пресингували особисто, тому позаду них був простір для забігань. А в нас є швидкі гравці, і це добре спрацювало.

Ми повинні ставитися один до одного як до братів, захищати один одного, допомагати один одному, прикривати один одного. Ви можете відчути, коли команда єдина.

Якщо ми працюватимемо разом, ми можемо досягти великих результатів. Ми втомились в останні хвилини, але команда продовжувала працювати.

Важливе — це робота команди, її зусилля на полі заради перемоги. Усе інше не має особливого значення.

Матчі там у Манчестері важкі. У них дуже пристрасна фанатська база.

Звання MVP? Віддам цю статуетку своїм дітям", — заявив уругвайський виконавець.

Матч-відповідь поміж англійським Манчестер Сіті та мадридським Реалом відбудеться 17 березня.