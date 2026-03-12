Іспанія

Як з героя Барселони, перетворитися на Хаві.

Радник кандидата в президенти Барселони Жоана Лапорти Енрік Масіп прокоментував нещодавну заяву Хаві про повернення до каталонського клубу Мессі у 2023 році.

"Вражає кількість брехні, яку він про нас розповідає. Дещо з цього просто неймовірно. Говорити, що Лапорта не головний, просто смішно. Ніхто, навіть ті, хто знаходиться за тисячі миль звідси, не думає, що Лапорта не головний в "Барсі" і не приймає рішень. Ті з нас, кому пощастило з ним працювати, знають, що він слухає нас і поважає. Але він приймає рішення, тому що в цьому і полягає суть президентства, і за це голосували люди.

Барселона обирає президента, тому що так і повинно бути. Він геніальний – всі його рішення приносять користь.

Є статті в газетах, які суперечать словам Хаві. Він опинився серед хаосу і, ймовірно, був використаний кандидатом, який знаходиться на другому плані – не так очевидно, що за цим хтось стоїть, але це так", – сказав Масіп.